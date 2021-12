Meteo in Sicilia: tempo sereno accompagnerà il Capodanno

Le previsioni in Italia per i prossimi giorni secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.Sabato 1 gennaio 2022. Nord: addensamenti bassi e stratificati in Pianura padana e sulla Liguria, con foschie dense o nebbie al primo mattino e dopo il tramonto; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Settentrione.

Centro e Sardegna: nubi basse su Sardegna e Toscana, in estensione dal tardo pomeriggio anche a Umbria, Marche e aree costiere del Lazio, con foschie dense o locali banchi di nebbia; bel tempo sul resto del Centro.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Meridione, con aumento delle nubi basse dal tardo pomeriggio lungo le aree costiere tirreniche, con formazione di foschie dense dopo il tramonto.

Temperature: minime in diminuzione in Pianura padana e regioni centrali tirreniche, in aumento su alpi, prealpi aree interne adriatiche centrali e al Sud, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione su Liguria, Pianura padana orientale, regioni centrali, Molise e Campania, in aumento su prealpi, appennino piemontese, Basilicata, Calabria e Sicilia, stazionarie sul resto del Paese.

Vettnti: deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali sulle aree costiere ioniche.

Mari: da poco mossi a mossi tutti i bacini.