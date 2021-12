La durata della validita’ della certificazione verde scendera’ dagli attuali 9 mesi a 6 dal prossimo primo febbraio.

Lo prevede la bozza del decreto Festivita’ contenente misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali al vaglio del Consiglio dei ministri.