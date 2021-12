Varrà fino alla cessazione dello stato di emergenza, quindi per ora fino al 31 marzo, l’obbligo del cosiddetto Super green pass (la certificazione verde per chi è vaccinato o guarito dal Covid) per la ristorazione al chiuso anche al banco, non solo dalla zona arancione.

È quanto stabilito dalla bozza del nuovo dl per il contenimento del Covid all’esame del Consiglio dei ministri, di cui Public Policy ha preso visione.