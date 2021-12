Caltanissetta vicina alla tragedia di Ravanusa, bandiere a mezz’asta in segno di lutto

Il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha accolto l’invito del Presidente ANCI Sicilia disponendo l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in segno di lutto.

“Oggi si celebrano i funerali delle vittime di Ravanusa – ha comunicato tramite un profilo social -. La città di Caltanissetta si stringe attorno alla vicinissima Ravanusa, nella speranza che queste tragedie non succedano più, in termini di sicurezza occorre invertire la rotta e garantire la vita dei nostri cittadini. Che riposino in pace”.

Nella tragedia che ha causato il crollo di un’intera palazzina di tre piani più altre che si trovavano nel circondario, sono morte 9 persone e una decima era ancora nel grembo della madre e sarebbe nata tra qualche giorno.

Oltre i 100 gli sfollati nel Comune Agrigentino e ancora non si arresta la paura che un’altra fuga di gas potebbe causare una nuova esplosione.