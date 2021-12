Caltanissetta, cittadini “rispettosi” del super green pass: dalle Forze dell’ordine tanti controlli ma poche sanzioni

Anche nel corso della settimana appena conclusasi, in un clima caratterizzato dalla preoccupazione per l’impennata della curva dei contagi, l’azione di controllo delle Forze dell’Ordine e degli uomini della Polizia locale, programmata dal Piano dei Controlli elaborato dalla Prefettura di Caltanissetta in ottemperanza alle previsioni normative previste dall’art. 7 dell’ultimo decreto del Governo Draghi, è proseguita senza sosta.

Nelle aree arre urbane individuate dal piano in cui insistono attività ed esercizi per i quali è richiesto l’obbligo del green pass si è assistito ad un rafforzamento dell’azione di controllo che ha portato gli uomini delle Forze di Polizia e delle Polizie locali a controllare, nella settimana tra il 20 dicembre e ieri, 26 dicembre in totale 3.225 persone, sanzionandone 16 per il mancato possesso di regolare green pass. Tra le persone controllate, una sola è stata sanzionata per in il mancato corretto uso della mascherina.

Sono state, inoltre, controllate 549 attività e esercizi ed elevate n. 13 sanzioni.

La sinergica azione di controllo deputata a garantire un’efficace azione di contenimento e prevenzione del contagio proseguirà anche la prossima settimana.