Atleti nisseni spiccano alla Naturosa Catania Marathon

Si è disputata domenica scorsa a Catania la Naturosa Catania Marathon, una manifestazione e tre distanze; i runners, circa 700, hanno preso parte alla 10,5 Km, alla mezza e altri alla maratona.

Ancora una volta gli Atleti della Marathon Caltanissetta sono stati strepitosi; erano in 8 e tutti hanno concluso con tempi eccezionali.

Partiti da viale Kennedy, sono stati accompagnati, per tutto il tempo, da uno spettacolo unico, che solo Catania può regalare; il mare da un lato e il Monte Etna innevato dall’altro.

In tre i nisseni che hanno corso per oltre 42 Km; Giuseppe Sferrazza, Salvatore Barbera e Davide Viola.

Per Giuseppe è stata la sua prima maratona; un duro lavoro alle spalle, un allenamento costante e senza soste. Esperienza per lui indelebile; carico di energia e pacatezza è riuscito a bloccare il crono a 03h54’38’’, posizionandosi quinto nella sua categoria, senza lasciar trapelare alcuna sensazione di stanchezza. Importanti, per lui, i preziosi suggerimenti dell’amico e compagno Salvatore Barbera; veterano della corsa, per alcuni definito runner mitologico. Buoni i risultati di Salvatore e Davide, reduci da recenti maratone non hanno mostrato segni di cedimento; il primo ha raggiunto il traguardo dopo 04h31’44’’ e il secondo dopo 04h44’24’’. Emblematica la foto che ritrae i tre, con al collo le medaglie dei propri successi targati 42K; ben tre per Davide, due per Salvatore e una per Giuseppe.

Quattro gli atleti della Marathon CL che hanno gareggiato per i 21 Km. Grande rivelazione Francesco Augello, ancora una volta lascia attoniti i propri compagni di squadra per i sorprendenti risultati. Per lui un tempo di 01h19’46’’, numeri che gli hanno permesso di classificarsi secondo nella sua categoria; passo felpato da grande atleta con un’andatura media di 03:45 min/Km.

A seguire Giuseppe Rivituso con 01h48’54’’, Fabio Sole 01h48’56’’ e Maria Riggi 01h59’00’’. Maria è riuscita a posizionarsi terza nella sua categoria (SF50); grinta e determinazione inseparabili compagne di vita.

Parecchio soddisfatta l’atleta Maria Tiziana Di Leo; Tiziana ha corso per la 10,5 Km, concludendola in 57’18’’.

La Naturosa Catania Marathon è stata organizzata dalla ASD Atletica Sicilia, patrocinata dal Comune di Catania, dal Coni Catania, sotto l’egida della Fidal e la supervisione del G.G.G. di Catania “Alfio Vittorio Pistritto”.

Non possiamo omettere la grande impresa di Lea Romano, svolta domenica 05 dicembre a Valencia con il proprio compagno di vita e di avventure Salvatore Paci. Entrambi hanno partecipato e concluso la blasonata maratona di Valencia; 42 Km interamente pianeggianti a due passi dal mare e tanta rara bellezza. Gli atleti sono partiti ed arrivati a Città delle Arti e delle Scienze, hanno raggiunto il traguardo correndo letteralmente sulle acque situate di fronte al Museo Principe Felipe, attraverso una piattaforma di oltre 150 metri di lunghezza e 8 metri di larghezza, trasformando il finale della maratona in uno dei più affascinanti di sempre. Lea, malgrado le non buone condizioni fisiche, ha concluso in 04h27’00’’. Salvatore ha bloccato il tempo a 03h17’03’’, con un passo di 04:42 min./Km.

Altro atleta della Marathon Caltanissetta da menzionare è Luigi Trentuno; Luigi, parecchio attivo nella partecipazione alle varie manifestazioni podistiche, è riuscito a classificarsi terzo, con un punteggio pari a 783, al 26º Grand Prix Sicilia di corse su strada. Emozionato e soddisfatto, ribadisce l’importanza di fare con passione e costanza ciò in cui si crede; lo stesso ringrazia affettuosamente i propri compagni di squadra che lo hanno incoraggiato ad ogni sua sfida, poiché consapevoli delle spiccate capacità.