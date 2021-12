Ascom Caltanissetta, appello al Governo: “Nuove misure anti Covid stanno distruggendo interi settori economici”

A seguito dell’emanazione del recente decreto legge con le nuove misure restrittive per alcune attività imprenditoriali (bar, discoteche, centri benessere, palestre, sale giochi e attivit? similari), l’Ascom Sicilia Caltanissetta, lancia un accorato appello alle forze di governo.

Alcune di queste decisioni sono di impossibile attuazione come ad esempio il controllo del green pass per tutti i clienti che si presentano al banco di un bar, nel quale il titolare, spesso unico operatore del locale, dovrebbe trasformarsi in un robot multifunzione.

Si comprendono le ragioni di salute pubblica, ma non possono essere sempre le stesse categorie a pagare il conto.

Con queste misure si stanno distruggendo interi settori economici diretti ed indiretti.

Non si possono ricondurre solo alcune tipologie di attivitàle cause dell?aumento del contagio: prendere un caffè al bar, sedersi al cinema ecc.. quando in altre situazioni ci si trova nelle medesime situazioni (riunioni in ambienti privati o luoghi pubblici dove si verificano assembramenti).

A questo punto il Governo introduca l?obbligo vaccinale invece di utilizzare strumenti indiretti per incoraggiare i cittadini a vaccinarsi.

Devono essere garantiti ulteriori sussidi ad un settore che è stato, ad oggi, il pi? danneggiato durante tutto il periodo pandemico.

È necessario garantire urgentemente, a tutti i pubblici esercizi ed alle discoteche, nuove forme di aiuto, contributi a fondo perduto, detassazioni, crediti di imposta, cassa integrazione, poichè questi operatori sono oramai alla “canna del gas” e se non vogliamo che scompaiano definitivamente, bisogna intervenire immediatamente.