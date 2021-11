Vaccino Covid per bambini di 5-11 anni: USA autorizza dosi Pfizer

Semaforo verde per la somministrazione del vaccino anti Covid-19 di Pfizer Biontech ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Lo hanno stabilito i Centers for Disease Control and Prevention negli Stati Uniti.

La campagna di vaccinazione pediatrica, che negli Usa riguarda circa 28 milioni di bambini in questa fascia di età, è iniziata questa settimana in tutto il Paese, con l’obiettivo di raggiungere la piena capacità a partire da lunedì prossimo 8 novembre.

I vaccini saranno disponibili presso migliaia di uffici di operatori sanitari pediatrici, farmacie, centri sanitari qualificati a livello federale e altre strutture.

In una nota a firma dei Centers for Disease Control and Prevention si legge che i casi di Covid-19 nei bambini possono provocare ricoveri, decessi, Mis-C (sindromi infiammatorie) e complicazioni a lungo termine, come il ‘Covid lungo’, in cui i sintomi possono persistere per mesi. La diffusione della variante Delta del coronavirus ha provocato un’ondata di casi di Covid-19 nei bambini durante l’estate.

In 6 settimane, comprese tra la fine di giugno e la metà di agosto, i ricoveri per Covid-19 tra bambini e adolescenti sono quintuplicati. Il testo riporta inoltre che la vaccinazione è stata efficace per quasi il 91% nella prevenzione del Covid-19 tra i bambini tra i 5 e gli 11 anni.mo