Usa, cancellati 2300 voli: dipendenti compagnia aerea rifiutano l’obbligo vaccinale anti Covid

La compagnia aerea statunitense American Airlines, con sede nel Texas, ha dovuto cancellare ben 2.300 voli negli Stati Uniti in quattro giorni a partire dal 29 ottobre, per effetto della mobilitazione dei suoi dipendenti contro l’obbligo vaccinale sancito dall’azienda.

Nella sola giornata di ieri la compagnia ha annunciato la cancellazione di 340 voli, pari a circa il 6 per cento in totale per l’intera giornata, in una riedizione di quanto accaduto a Southwest Airlines il mese scorso.

In quell’occasione, Southwest aveva imputato la cancellazione dei voli al maltempo e alla mancanza di personale federale per il controllo del traffico aereo, ma indiscrezioni di stampa avevano imputato i disagi alla decisione di numerosi piloti e lavoratori di terra di disertare il lavoro in segno di protesta contro l’obbligo vaccinale imposto dalla compagnia.

Alla fine di ottobre Southwest e’ tornata sui suoi passi, annunciando la revoca dell’obbligo di vaccinazione per i sui dipendenti. American Airlines ha deciso invece di andare allo scontro con la minoranza dei suoi dipendenti che non si e’ vaccinata.

Nelle ultime settimane, comunque, le carenze di personale hanno continuato ad interessare anche Southwest Airlines Co e Spirit Airlines Inc. In tutti i casi, a mancare sono piloti e assistenti di volo. Alla fine del mese scorso il sindacato dei piloti Usa ha annunciato mobilitazioni nei maggiori aeroporti Usa per protestare contro le condizioni di lavoro.

La compagnia aerea American Airlines intende ignorare l’ordine esecutivo del governatore del Texas Greg Abbott che vieta alle aziende private l’imposizione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori. Lo scrive la stampa Usa, secondo cui le l’azienda ha confermato l’obbligo di vaccinazione imposto ai suoi piloti e dipendenti.

Abbott ha varato il provvedimento lunedi’ 11 ottobre, affermando che quella di vaccinarsi “dovrebbe rimanere una scelta volontaria, e mai una imposizione”. Unsa delle compagnie che aveva inizialmente decretato un obbligo analogo, Southwest Airlines, e’ stata protagonista di gravi disagi al traffico aereo il 9 e 10 ottobre scorsi, con la cancellazione di quasi 2mila voli domestici che la compagnia aerea ha imputato a problemi di maltempo e ad una carenza di personale federale adibito al controllo del traffico.

Secondo indiscrezioni dei media, lo stop dei voli e’ stato invece provocato dallo sciopero di piloti e dipendenti dell’azienda, contrari all’obbligo vaccinale decretato dall’azienda e anticipato dal presidente Usa Joe Biden.