Tennis, A2 femminile: il Ct Palermo espugna Bologna, Federica Bilardo si ferma in finale al 15.000 dollari di Solarino

Bellissima vittoria esterna delle ragazze del Ct Palermo che con un perentorio 3-1 superano la resistenza del Ct Bologna, in una gara che ha fatto segnare l’esordio stagionale della trentatreenne olandese Bibiane Schoofs (n. 340 Wta) e l’assenza della ventiduenne mancina Federica Bilardo la quale ha giocato e perso per 6-3 7-6 la finale del 15.000 dollari Itf sul carpet outdoor di Solarino “Archigen Cup” contro l’australiana Alicia Smith.

In Emilia spicca il successo di prestigio della diciassettenne palermitana Giorgia Pedone molto brava a imporsi in tre set sulla più esperta e quotata Nicole Fossa Huergo, numero 604 delle graduatorie Wta.

Sempre in tre set Virginia Ferrara, che vive e si allena al centro federale di Formia proprio insieme a Pedone, ha sconfitto Jennifer Ruggeri.

Senza storia la sfida tra l’olandese Bibian Schoofs e la giocatrice del Ct Bologna Arianna Zucchini, battuta con lo score di 6-3 6-1.

La Schoofs occupa il gradino 132 delle classifiche di doppio ed è numero 340 in quelle del singolare. Chiaro che una tennista di questo calibro faccia la differenza in serie A2.

Grazie a questi preziosi tre punti, la compagine capitanata da Alessandro Chimirri e quest’oggi anche da Davide Freni sale a 9 punti dopo 5 gare messe a referto. Per le palermitane, fino ad oggi, tre vittorie e due ko.

Negli altri due match odierni: Lumezzane batte fuori casa Bari e Ceriano supera sempre fuori casa Beinasco.

Domenica 14 novembre turno di stop per il Ct Palermo che tornerà in campo il 20 novembre per affrontare in casa Lumezzane.

A partire dal 9 novembre, Ferrara, Pedone e Bilardo prenderanno parte al 2° dei tre tornei itf da 15mila dollari programmati a Solarino.

Quinta giornata: Ct Bologna – Ct Palermo 1-3

Bibiane Schoofs b. Arianna Zucchini 6-3 6-1

Giorgia Pedone b. Nicole Fossa Huergo 6-1 3-6 7-5

Virginia Ferrara b. Jennifer Ruggeri 3-6 6-3 6-1

Zucchini – Fossa Huergo b. Schoofs – Pedone