Sicilia, tifosi infuriati sparano contro l’arbitro: la partita era finita in pareggio

Tre colpi di pistola sono stati sparati in aria da un tifoso per intimidire un arbitro poco dopo la fine di un partita under 17 giocata ad Avola, nel Siracusano, tra la Virtus Avola e la Rg.

Il direttore di gara e’ stato inseguito da alcuni sostenitori della squadra di casa, infuriati per il risultato della gara conclusasi per 2-2 con una rissa finale in campo. E cosi’, uno di loro, mentre l’arbitro stava per recarsi in auto ed andare via, ha estratto l’arma, poi risultata essere a salve, e premuto il grilletto. Il giudice sportivo, che ha reso noto l’episodio, accaduto mercoledi’, ha inflitto una multa di 1000 euro alla societa’ “per il reiterato contegno offensivo e minaccioso, da parte di propri sostenitori” e perche’ “i sostenitori, avvicinata l’autovettura dell’arbitro, assunto contegno offensivo nei confronti dello stesso.

Uno dei facinorosi ha minacciato il direttore di gara con una pistola a salve, prima puntandogliela contro e poi esplodendo tre colpi in aria”.