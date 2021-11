Sicilia, Scommesse online abusive. Polizia impiega 150 uomini nell’operazione Game Over II

Dalle prime ore dell’alba, 150 uomini della polizia sono impiegati nelle province di Palermo, Ragusa, Messina, Agrigento e Trapani per eseguire una ordinanza di misure cautelari nei confronti di 12 indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere semplice, illecite scommesse on line e intestazione fittizia di beni.

I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura. L’operazione è stata denominata ‘Game Over II’.

La banda, secondo gli investigatori, avrebbe raccolto, anche via web, scommesse di vario genere illecitamente su siti internet appartenenti a società maltesi prive di concessioni in Italia da parte dei Monopoli di Stato.

I reati ipotizzati sono quelli di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse con l’aggravante mafiosa, per cinque indagati, che avrebbero commesso l’illecito avvalendosi della forza intimidatrice di Cosa nostra.