Sicilia: Ong salvano 500 migranti alla deriva nel Canale

Circa 500 migranti sono stati salvati nelle scorse ore da navi ong nel Canale di Sicilia, dove persiste una condizione di maltempo e mare mosso.

La Sea-Eye 4 e la Rise Above di Mission Lifeline hanno tratto in salvo 325 persone in cinque distinte operazioni di soccorso. Tra loro ci sono 153 bambini e 31 donne. La Ocean Viking di Sos Mediterranee, in due interventi, ha preso a bordo invece 139 persone.

E intanto una barca con 75 migranti a bordo è alla deriva nel Mediterraneo centrale. A riferirlo è stato Alarm Phone che ha aggiunto come l’imbarcazione sia tra onde alte e forte vento.