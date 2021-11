Santa Caterina. Covid, si registrano quattro guarigioni, ma anche un nuovo caso di contagio.

SANTA CATERINA. E’ di quattro guariti e un nuovo caso di positività il bilancio della curva epidemiologica a Santa Caterina nelle ultime ore. A renderlo noto è stato il sindaco Giuseppe Ippolito. Il primo cittadino caterinese, visto l’avanzare della quarta ondata ha consigliato vivamente a tutti di continuare a mantenere alta l’attenzione e a rispettare le regole che ormai sono note a tutti (distanziamento, igienizzazione frequente delle mani e mascherine prima di tutto).

Da oggi, inoltre, le terze dosi (“booster”) saranno disponibili in Sicilia per tutti gli over 40 e i soggetti fragili per i quali siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione.

Per ricevere la terza dose, basterà recarsi direttamente in uno dei punti vaccinali attivi (per noi il Cefpas) oppure prenotarsi attraverso la piattaforma dedicata (https://www.siciliacoronavirus.it) o direttamente all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Infine, il primo cittadino ha ricordato che la prossima giornata vaccinale in paese è prevista per il prossimo 2 dicembre pomeriggio; anche in quell’occasione sarà possibile effettuare le terze dosi.