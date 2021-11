San Cataldo. Incontro tra l’amministrazione comunale e Slow Food Sicilia sulle mense scolastiche cittadine.

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, con il sindaco Gioacchino Comparato, l’assessore al territorio e ambiente Michele Giarratano e il vice sindaco Marianna Guttilla, ha ricevuto a Palazzo delle Spighe il Presidente di Slow Food Sicilia Fabio Di Francesco, su iniziativa di Emanuele Salute della Condotta Slow Food Caltanissetta per un incontro avente per oggetto le mense scolastiche cittadine.

Erano presenti anche i consiglieri David Alù e Adriano Bella. Nell’occasione è stato avviato un percorso che vedrà Slow Food Sicilia parte attiva, sia nella formulazione dei capitolati per le nuove gare d’appalto, sia in attività formativa nelle scuole stesse. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per la sensibilità dimostrata verso le tematiche del cibo buono, pulito e giusto.