San Cataldo. Amministrazione comunale al lavoro per mettere in sicurezza il Parco della pace.

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale è al lavoro per mettere in sicurezza il parco e restituirlo quanto prima ai cittadini di San Cataldo. Ad affermarlo è stato il sindaco Gioacchino Comparato. “Nei giorni scorsi, a causa del maltempo che ha provocato la caduta di rami e alberi, siamo stati costretti a chiudere il Parco della Pace, in attesa che si metta in sicurezza l’intera area. A tal proposito, con l’assessore Michele Giarratano e gli Uffici comunali, abbiamo già individuato il capitolo di spesa e i fondi necessari, e stiamo già lavorando alla gara d’appalto che permetterà di individuare la ditta che eseguirà i lavori necessari alla riapertura”.

Si tratta di interventi integrali sia per la cura del verde che per le recinsioni e le strutture presenti all’interno del Parco. “Purtroppo – ha concluso – , a causa della mancata manutenzione del verde pubblico nel nostro Comune (che purtroppo si è protratta a lungo negli ultimi anni), sono tante le aree verdi che risultano in stato di abbandono. Adesso, il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più bella e più sicura la nostra città”.