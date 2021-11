Roma, Giancarlo Cancelleri (M5s) accanto ai sindaci siciliani

Questa mattina a Roma, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri ha voluto incontrare i Sindaci Siciliani che hanno raggiunto la Capitale per chiedere un intervento del Governo per fronteggiare la grave crisi economica e di personale che sta facendo collassare numerosi Comuni della Sicilia.

“Oggi sono accanto ai Sindaci siciliani che sono il soggetto Istituzionale più vicino ai cittadini, stamattina per me è stato quasi un obbligo morale, oltre che politico, incontrarli e facilitare le loro interlocuzioni perché sono convinto che le varie difficoltà possono essere risolte soltanto con un’azione di sistema che coinvolga tutti i livelli, politici e istituzionali, regionali e nazionali. E’ l’unico modo per mettere i sindaci nella condizione di poter governare evitando di far pagare le conseguenze del dissesto ai cittadini siciliani, in termini di tagli ai servizi, maggiori tasse e mancato sviluppo” dichiara Cancelleri.

“Serve un intervento concreto da parte dello Stato nella direzione delle proposte che i Sindaci hanno avanzato e già da oggi ci muoveremo normativamente in tal senso”. Conclude fiducioso il Sottosegretario.