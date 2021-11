Risale la curva del contagio da Covid a Campofranco.

CAMPOFRANCO. Continuano purtroppo ad aumentare i cittadini di Campofranco risultati positivi al Covid-19. Ad affermarlo è stato il sindaco Rino Pitanza. “La fascia di età è quella medio alta, con quattro ultraottantenni e altri comunque dai 50 in su e solo uno al di sotto dei 40. Rimangono stabili le condizioni del nostro concittadino ricoverato presso un ospedale della provincia di Caltanissetta”.

Questa la situazione Covid a Campofranco:

POSITIVI DOMICILIARI 9

POSITIVI RICOVERATI 1

ISOLATI DOMICILIARI 4

Intanto questa settimana il Sindaco incontrerà i vertici dell’ASP per concordare ed organizzare la giornata di vaccinazione a Campofranco, comunque nel mese di Dicembre, per le prime, seconde e terze dosi. Il primo cittadino ha anche ricordato che, come da ultima ordinanza del presidente della Regione Sicilia, è diventato obbligatorio indossare le mascherine in luoghi anche aperti, ma dove si crea concentramento di persone.