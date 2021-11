Rassegna Stampa. Bruzzaniti: “Topi a scuola e a Santa Petronilla ma finora nessun intervento”

Con una interrogazione presentata al sindaco, il consigliere di opposizione Gianluca sollecita un immediato intervento di derattizzazione nella scuola elementare “Antonino Caponnetto” e nell’intero quartiere “Santa Petronilla” dove sorge la scuola stessa.

Fatta la premessa che ciascun cittadino «ha diritto ad avere una città decorosa, pulita e sana», che «il sindaco è il primo garante della salute pubblica cittadina» e che «la presenza di topi e ratti lede l’immagine di ogni città, evidenziando una carente gestione della stessa», Bruzzaniti fa presente che «da ormai da mesi numerosi cittadini lamentano una mancata derattizzazione, dovuta alla presenza continua e perenne di topi, anche di grosse dimensioni, per le vie cittadine» e che domenica scorsa ha ricevuto «alcuni video e segnalazioni che evidenziano la presenza di tantissimi ratti all’interno dello spiazzale e delle aiuole della scuola elementare “Caponnetto”, struttura presso la quale quotidianamente si recano e stazionano numerosi bambini».

Aggiunge inoltre che il quartiere Santa Petronilla «risulta anch’esso invaso da centinaia di topi, come più volte segnalato e documentato da numerosi residenti». Con l’interrogazione presentata, Gianluca Bruzzaniti chiede di sapere se «il sindaco intende effettuare un forte ed immediato intervento di derattizzazione nella scuola e nell’intero quartiere, per garantire a tutti i bambini frequentanti l’istituto, le minime condizioni igienico sanitarie» e se l’Amministrazione comunale intende «programmare ulteriori interventi di derattizzazione in tutta la città, ormai infestata dai topi».

Oltre che un immediato riscontro alla sua interrogazione, Bruzzaniti auspica che l’Esecutivo «intervenga immediatamente nel risolvere il problema, per il bene dei nostri bambini e cittadini tutti».