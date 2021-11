Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne San Cataldo si mobilita nel ricordo di Ivana Intilla.

SAN CATALDO . Il Comune di San Cataldo ha organizzato per stamani alle 11,30 l’evento dedicato alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne. La manifestazione si svolgerà di fronte al Comune.

La manifestazione è organizzata grazie alla preziosa collaborazione di numerose organizzazioni: l’Assemblea civica Ritratti di Donne, il Circolo AttivarciInsieme di San Cataldo, il Centro culturale Felicia Bartolotta Impastato, l’Euroform e l’Istituto d’Arte di San Cataldo.

Per l’occasione, prevista la consegna da parte del Comune di una panchina rossa donata da un cittadino sancataldese, in memoria di Ivana Intilla, donna sancataldese vittima di femminicidio, e di tutte le donne vittime di violenza. “Sarà con noi anche la madre di Ivana – ha annunciato il sindaco – che ha voluto raggiungerci per questo importante momento”.

Si terrà un flash mob e verrà letta una poesia, inoltre, nel momento conclusivo, ci sarà un lancio di palloncini così come richiesto dai figli di Ivana Gentile. Prevista la presenza dell’assessore alla Cultura e Vicesindaco Marianna Guttilla. In caso di pioggia l’evento sarà spostato nella sala Borsellino.