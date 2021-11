Manto erboso del “M. Tomaselli”, l’assessore Caracausi chiarisce: “Lavori erano già previsti”

CALTANISSETTA – L’assessore allo sport del comune di Caltanissetta, Fabio Caracausi, è intervenuto sulla querelle relativa al manto erboso dello stadio “M. Tomaselli” che ha indotto la Nissa Calcio a trasferirsi a Campofranco per la disputa delle gare interne dopo un’ispezione sul fondocampo della Lnd e susseguente, tempestiva e ‘calzante’ relazione che recita “alla luce di quanto riscontrato risulta evidente che il semplice rotolamento della palla di giuoco del calcio non può essere lineare, ma bensì saltellante ed incontrollabile: condizioni queste che non favoriscono la normale conduzione della attività sportiva del giuoco del calcio. Si rende, pertanto, necessario ed urgentemente un adeguato intervento manutentivo che renda normale l’espletamento dell’attività sportiva del calcio, evitando, tra l’altro, che possano aversi infortuni da parte degli atleti”.

Caracausi ha voluto puntualizzare alcuni aspetti e collegare una serie di fatti e riflessioni su una vicenda dalle molteplici coloriture e alcune, non solo ‘sportive’.

“I lavori sul manto del Tomaselli erano già previsti e mi erano stati gentilmente richiesti dalla società biancoscudata, tramite telefonata del vicepresidente Michele Savoia. Dopo aver ascoltato gli uffici competenti avevo già fornito la massima disponibilità; gli unici differimenti erano stati determinati dal meteo inclemente, non si potevano fare lavori di sabbiatura o rizollatura durante la pioggia battente. Poi nonostante la disponibilità completa da noi espressa per l’effettuazione dei lavori, la Nissa ha ugualmente ed improvvisamente deciso di andare via. I lavori ovviamente saranno comunque svolti. Alcuni non erano stati, inizialmente previsti, perchè si ipotizzava iniziassero i lavori di posa del manto sintetico”.

L’assessore poi sottolinea: “Nonostante quello che ha scritto la Lnd nella relazione inviata anche a noi, con riferimento alla non linearità del fondocampo ed al rischio di infortuni, la Nissa che giocherà le gare interne a Campofranco, ci ha confermato che per gli allenamenti della prima squadra e dell’under 19 continuerà normalmente ad utilizzare il Marco Tomaselli ed il Pian del Lago 2″.

Caracausi conclude: “Nell’occasione mi preme inoltre evidenziare e ribadire che io non ho mai accusato la Nissa di niente. Ho soltanto in risposta ad un post, elaborato una mia riflessione sulla disponibilità completa e ampia della struttura alla Nissa nei mesi precedenti ma, sottolineo ancora una volta, nessuna accusa diretta”.