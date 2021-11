Inghilterra, 71enne ha un malore e si accascia a terra: salvato dai due cani

Storia a lieto fine per un 71enne mentre si trovava con i suoi due cani al Parco nazionale dei laghi, nella contea di Cumbria (Inghilterra). Durante la passeggiata l’uomo ha avuto un malore e si è accasciato a terra, perdendo i sensi. Ma grazie all’intervento dei due amici a 4 zampe, uno dei quali si è disteso accanto lui per tenerlo al caldo mentre l’altro è andato alla ricerca di qualcuno che potesse aiutarli, è stato salvato.

Il Labrador ha intercettato nella campagna una donna, che ha subito capito che qualcosa non andava. Così ha seguito l’animale, che abbaiava e indicava con lo sguardo la zona dove il 71enne si era accasciato. Una volta arrivati sul posto, l’escursionista si è ritrovata davanti all’anziano, che era ancora a terra insieme all’altro cane, e ha chiamato i soccorsi che sono immediatamente arrivati. Il 71enne, che è stato portato in ospedale per gli accertamenti, ora sta bene, ma se non fosse stato per i suoi due cani forse ci sarebbe stato un epilogo diverso, viste le basse temperature che interessano la zona. Dopo il salvataggio, Diana Ross, la moglie dell’anziano, ha ringraziato “di cuore” la donna.