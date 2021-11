Il mazzarinese Valerio Martorana confermato alla Presidenza ex allievi Don Bosco

C’è il mazzarinese Valerio Martorana tra i componenti eletti della nuova Presidenza nazionale degli Exallievi Don Bosco d’Italia; il giornalista mazzarinese, attuale Direttore della rivista “Voci Fraterne”, è stato confermato, per il terzo mandato esecutivo, consigliere della Presidenza nazionale per il quadriennio 2021-2025.

Il consiglio nazionale elettivo si è tenuto presso la casa salesiana del Pio XI nelle giornate del 6 e 7 novembre; dopo due giorni intensi di dibattito e l’analisi dello stato di fatto dell’Associazione, i delegati delle 13 federazioni ispettoriali hanno espresso, attraverso le operazioni di voto, la loro fiducia all’ing. Giovanni Costanza, riconfermandolo Presidente nazionale per il quadriennio 2021-2025. Si è proceduto, inoltre, durante le operazioni di voto, ad eleggere i componenti della nuova Presidenza nazionale che sarà composta da: Nicoletta Iuliano (Campania), Nino Bruno (Sicilia), Andrea De Gennaro (Puglia), Alessandro Pensabene (rappresentante giovani- Sicilia), Silvia Simonato (rappresentante giovani- Piemonte), Mauro Loi (Sardegna), Enrico Leone (Campania), Daniele Libralon (Veneto) e Valerio Martorana (Sicilia). Delegato nazionale: Don Antonio D’Angelo.

“Un grazie per la rinnovata fiducia espressa dal Consiglio nazionale nei miei confronti – afferma il Dott. Valerio Martorana – da 9 anni offro il mio servizio a coloro i quali hanno a cuore l’educazione salesiana ricevuta e cercano di essere testimoni credibili e attendibili di Don Bosco nel contesto quotidiano in cui operano cercando di mettere in pratica la missione che ci ha lasciato Don Bosco: essere buoni cristiani ed onesti cittadini cercando, nel sociale, di fare del bene a tutti e del male a nessuno, attraverso la politica del nostro Padre, Maestro ed Amico”.

Il consiglio nazionale elettivo ha proceduto a rinnovare anche i 3 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Nicola D’Urso (Puglia), Franco Murru (Sardegna) e Paolo Profili (Lazio). I due revisori supplenti sono i siciliani Giuseppe Librizzi (Palermo Ranchibile) ed Antonio Zuccarello (San Francesco di Sales Catania).

