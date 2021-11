Gessolungo. Pagano (Lega): “Il 12 novembre proposta di legge sulla ricorrenza della tragedia di Gessolungo. Bene così, complimenti a Musumeci e Spena”

“Plauso al presidente dei piccoli gruppi sacri, Michele Spena per la pregevole iniziativa tesa a lasciare imperitura memoria storica circa la tragica esperienza dei “carusi siciliani”, utilizzati come piccoli schiavi nelle nostre miniere di zolfo.

Oggi tutti rabbrividiscono quando sentono notizie di sfruttamento del lavoro minorile, ma ciò era nulla rispetto a quanto accadeva nei nostri territori, tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento, quanto oltre 8000 bambini vivevano in assoluta schiavitù.

E il 12 novembre 1881, in un tragico incidente nella nostra miniera di Gessolungo, di quei bambini ne morirono ben 19, oltre agli adulti.

Bene ha fatto il presidente la regione Nello Musumeci a richiedere, per il tramite di una proposta di legge, l’istituzione della giornata della memoria della tragedia di gessolungo, al fine di lasciare imperitura memoria su quanto successo esattamente 140 anni fa, così che non abbiano più a ripetersi simile barbarie e simili schiavitù.

Lo dichiara Alessandro Pagano vice capogruppo della lega alla camera dei deputati.