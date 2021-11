Frana dell’arenazzo, Mancuso (FI): “L’intervento sarà finanziato a tutela dell’agibilità. Soddisfatto di esserne stato promotore”

“È stato prolifico l’incontro di ieri con l’assessore regionale alle infrastrutture, Marco Falcone e il sindaco di Mazzarino, Vincenzo Marino. Siamo giunti al nocciolo della questione per quanto riguarda l’intervento per la frana dell’Arenazzo. Il sindaco ha garantito l’impegno per la progettazione mentre l’assessore per l’urgente finanziamento. Sono soddisfatto del risultato specie perché mi sono reso disponibile a esserne promotore.

Gli impegni si mantengono e bisogna fare squadra per dare risposte al territorio. Grazie a tale intervento, sono certo che si renderà agibile una parte della città fino ad ora preclusa”. Lo afferma in una nota il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso.