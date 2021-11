Delia. Il sindaco Gianfilippo Bancheri: “Sempre al lavoro per sistemare la viabilità cittadina”.

DELIA. “Nel ricordare che l’Amministrazione Bancheri durante questi anni ha asfaltato totalmente e interamente 11 strade comunali dopo più di 25 anni (Via Vittorio Emanuele, Via Agrigento, Viale Luigi La Verde, Via Micelisopo, Via Stovigliai, Via Cesare Cantù, Via Caltanissetta, Via Ludovico Ariosto, Viale della Repubblica, Via Portella, Via Cavour) e altre in alcuni tratti (Via Alpi, Corso Umberto, Via Vignazza, Largo Itria, Via Mattarella, Via Capitano Lo Porto, Via Dei Santi, Viale Europa, Largo Canale) da due anni il sottoscritto “mette da parte” delle somme come “Fondo di riserva del Sindaco” per sistemare altri tratti del manto stradale ammalorati da molto tempo e fonte di disagio e preoccupazione per i Cittadini.

Così il sindaco Gianfilippo Bancheri. Il primo cittadino deliano ha comunicato che è già al lavoro con la Ditta aggiudicataria dei lavori per scarificare alcune strade o parti di esse in modo da poterle sistemare definitivamente.

“È intenzione del sottoscritto – ha concluso – ripetere queste operazioni di manutenzione straordinaria anche nel 2022 e nel 2023 nella considerazione che ci sono ancora alcune zone da attenzionare, ma anche nella constatazione evidente e tangibile di avere ereditato un paese totalmente distrutto, paese che NOI giorno dopo giorno stiamo migliorando e facendo crescere sotto tutti i punti di vista. Anche questa volta “carta canta”.