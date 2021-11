Oggi, alle ore 20, a Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge l’audizione di Luana Ilardo, ex capo mafia della provincia di Caltanissetta e poi infiltrato in Cosa nostra per conto dei carabinieri ucciso il 10 maggio 1996 prima di ufficializzare la sua collaborazione con i magistrati.

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv.