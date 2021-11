Clima che cambia: non è la prima tempesta tropicale abbattuta nel Mediterraneo

Alla Middle Sera Race, corsa con il suo trimarano volante Maserati, Giovanni Soldini ha incrociato la depressione che poi ha devastato la Sicilia orientale la scorsa settimana.

Ed “è già la terza volta che vedo una depressione tropicale in questa stagione in quel mare lì. C’è quindi sicuramente qualcosa che si sta modificando e sta diventando normale.

Dobbiamo prepararci all’inevitabile”, dice il navigatore italiano in una videointervista a Sail2u. “La natura evolve e bisognerà capire se saremo in grado noi di evolvere e cambiare alla svelta, perché dobbiamo farlo velocemente. La situazione è ormai sotto gli occhi di tutti, ma forse non tutti si rendono conto che la quantità di CO2 che abbiamo messo nell’atmosfera è folle.

Vedremo se l’uomo sarà in grado di cambiare il proprio modo di vivere, produrre, consumare. Nei prossimi 30 anni se riusciamo a cambiare strada potremmo magari tornare indietro, altrimenti sarà davvero un bel problema”.