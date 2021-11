Campofranco. Nuova tornata vaccinale di prossimità anti Covid al Palasport per il prossimo 13 dicembre.

CAMPOFRANCO. Si svolgerà lunedì pomeriggio 13 DICEMBRE l’ennesimo open day in tema di vaccinazione anti Covid organizzato dal Comune insieme all’ASP di Caltanissetta, al Presidio di Campofranco e ai medici di famiglia. Il luogo è quello del palasport Giovanni Paolo II di Campofranco.

Potranno liberamente sottoporsi alla vaccinazione anticovid:

1) TERZA DOSE: chi ha superato il 40° anno di età; soggetti “fragili”, personale medico, sanitario e di soggetti che fanno parte di associazioni di protezione civile e di intervento nel settore medico purché siano trascorsi 5 mesi dalla seconda vaccinazione; (portare documento di identità, tessera sanitaria e green pass)

2) SECONDA DOSE: chi ha già fatto la prima dose e che ha ricevuto la prenotazione per questo periodo; (portare documento di identità, tessera sanitaria, green pass se in possesso e il foglio di prenotazione per la seconda dose);

3) PRIMA DOSE: tutti quelli che ancora non si sono vaccinati, dai 12 anni in sù.

Per le PRENOTAZIONI i cittadini che intendono sottoporsi alla vaccinazione, potranno contattare il proprio medico di famiglia e seguire le loro indicazioni, mentre per ritirare la modulistica che dovrà essere portata possibilmente già compilata, ci si potrà recare in Comune presso l’URP – Ufficio Relazione con il Pubblico.