Caltanissetta, voto ponderato nelle commissioni: M5S presenta tre emendamenti

In consiglio comunale stasera si è trattata una proposta di modifica dell’articolo 11 del Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari, dando seguito ad un parere emesso dal Ministero dell’Interno lo scorso 24 giugno. Il M5S ha presentato tre emendamenti, il primo dei quali stabilisce una norma chiara, precisa e di facile applicazione anche per le future consiliature. Essendo infatti ormai divenuto variabile il numero dei componenti di ogni commissione, necessitava regolamentarne con esattezza il meccanismo; l’emendamento in questione determina dunque l’inserimento in commissione di un componente ogni tre che fanno parte del proprio gruppo. Prosegue quindi l’azione rinnovatrice del M5S, tesa a fornire ai cittadini ogni strumento per valutare in maniera trasparente l’attività amministrativa. Sul sito del Comune è possibile consultare tutti gli atti, le presenze e gli eventuali emolumenti di ciascun consigliere; a titolo semplificativo, sinora il gruppo di maggioranza ha consentito un risparmio alle casse dell’ente (e quindi dei cittadini) di circa 150.000€, dovute alla riduzione del numero di commissioni consiliari, così come promesso in campagna elettorale. Naturalmente la cifra è calcolata sui 24 consiglieri attuali e non sui 30 precedenti.