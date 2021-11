Caltanissetta, mercoledì i Sindaci del Nisseno incontreranno la Prefetta: “Servono norme a sostegno della crisi”

I sindaci siciliani incontreranno i 9 prefetti dell’Isola domani e giovedì 18 novembre, per rappresentare la gravissima crisi finanziaria e organizzativa in atto nei 391 comuni dell’Isola e per chiedere che vengano approvate, con somma urgenza, norme idonee a sostenere i comuni, che a causa di una grave crisi strutturale e di sistema non sono in grado di approvare i bilanci.

In base base agli ultimi dati pubblicati dall’Assessorato regionale delle Autonomie Locali, infatti, solamente 152 Comuni su 391 hanno approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e appena 74 Comuni il Consuntivo 2020.

Gli incontri, richiesti e programmati dall’ANCI Sicilia avverranno nelle rispettive Prefetture dell’isola.

A Caltanissetta la delegazione di Sindaci con la fascia tricolore incontrerà la Prefetta Chiara Armenia domani, 17 novembre, alle ore 16.30.

In contemporanea l’ANCI Sicilia ha chiesto un incontro all’assessore regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Marco Zambuto, per affrontare la problematica relativa alla paventata riduzione delle risorse in favore dei Comuni siciliani, già in stato di gravissima crisi finanziaria ed organizzativa.

Il D.D.G. n. 63/serv.4 del 26/10/2021 contenente l’“Impegno e liquidazione delle somme a titolo di terza trimestralità in favore dei comuni dell’Isola dei trasferimenti di parte corrente per l’anno 2021 in attuazione del Decreto assessoriale n. 190 del 1° luglio 2021” conterrebbe, infatti, una previsione di riduzione delle risorse in favore dei Comuni, pari a € 16.774.930,24. “Una scelta che interviene quasi a fine anno – si legge nella nota – che, ove fosse confermata, rischierebbe di determinare un grave pregiudizio per i Comuni siciliani”.