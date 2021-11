Caltanissetta, Inner Wheel. Un torneo di Burraco per sostenere le donne della Casa del Sollievo

Contribuire a sostenere il benessere fisico e psicologico delle donne organizzando attività ludico ricreative.

Ancora una volta il club service Inner Wheel Caltanissetta, presieduto per questo anno sociale da Laura Lo Santo, si attiva per promuovere la prevenzione e la cura di soggetti fragili.

“Pink First è il tema scelto dalla Governatrice internazionale e noi abbiamo accolto questo invito cercando di raccogliere fondi per sostenere le attività di assistenza delle donne affette da endometriosi e patologie oncologiche accolte alla Casa del Sollievo” ha spiegato la presidentessa Laura Lo Santo.

Chi volesse contribuire all’iniziativa potrà iscriversi e partecipare al torneo di Burraco che il club service femminile ha organizzato per domenica 21 novembre a partire dalle 16:30 presso l’asd Villa Hermosa – Istituto Testasecca in viale della Regione n.1.

“Invitiamo a non perdere tempo per l’iscrizione poiché, per esigenze organizzative, potranno essere predisposti soltanto 20 tavoli.

Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 3403738727

Per accedere al torneo sarà necessario esibire il Green Pass.