Caltanissetta, consiglio comunale: approvata la mozione antenna Rai, poi cade il numero legale

CALTANISSETTA – In merito al consiglio comunale che ha riguardato l’antenna Rai di Caltanissetta, riceviamo dal gruppo consiliare M5s una nota stampa che pubblichiamo, di seguito, integralmente.



Con il determinante apporto del momento cinque stelle è stata approvata la mozione sottoscritta da quasi tutti i gruppi consiliari ed integrata da alcuni emendamenti, che impegna l’amministrazione a mettere in atto ogni adempimento necessario a scongiurare l’ipotesi di smontaggio dell’antenna. Il movimento cinque stelle, fiducioso nel buon esito del progetto REBOOT (di cui il Comune è partner insieme ad ASP e altri enti con capofila il consorzio universitario), presentato nei giorni scorsi ed illustrato dal sindaco in apertura del consiglio comunale, ritiene fortemente identitaria l’antenna per la nostra città e mira alla sua salvaguardia, auspicando che essa possa diventare punto focale per la ricerca scientifica dell’intero Mediterraneo.

Riguardo agli altri punti all’ordine del giorno, ancora una volta si è registrata la mancanza del numero legale a causa dell’abbandono della seduta da parte dell’intera opposizione. Il consiglio comunale è stato dunque aggiornato a mercoledì pomeriggio alle ore 17:00.

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Caltanissetta.