Antenna RAI, voce unanime dal Consiglio Comunale: “Impugnare la sentenza TAR per salvarla”

Per una volta il Consiglio Comunale di Caltanissetta si è trovato tutto unito su un tema che risveglia l’orgoglio e l’identità nissena: salvare l’Antenna RAI.

La mozione, presentata come primo firmatario da Michele Giarratana, consigliere dell’opposizione di Caltanissetta Protagonista Michele Giarratana, “ingessa” il Sindaco Roberto Gambino e la sua giunta invitandoli ad agire su più fronti. L’obiettivo è salvare il simbolo della città.

In particolare si dovrà lottare per impugnare la sentenza del TAR che toglie il vincolo sull’Antenna Rai e, contestualmente, di prendere immediatamente contatti con i proprietari manifestando l’interesse all’acquisizione della struttura che, per le sue dimensioni e punto di installazione e punto di collocazione risulta tra le più alte d’Europa.

La Giunta Gambino, su richiesta del Consiglio Comunale, dovrà anche valutare la possibilità di cercare e appoggiarsi a componenti private dotate di specifiche competenze tecnico scientifiche che abbiano la possibilità e le capacità economiche di sostenere i costi di acquisizione e di manutenzione.

“Bisogna agire subito – ha concluso Giarratana – individuando qualsiasi provvedimento che possa impedire la dismissione dell’Antenna Rai”.