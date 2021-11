AIC Sicilia al tavolo tecnico per formazione e benessere vita dei celiaci

Anche AIC SICILIA, Associazione Italiana Celiachia della Regione Sicilia, era presente al tavolo tecnico sul tema della celiachia che si è svolto pochi giorni fa a Palermo presso il DASOE dell’Assessorato regionale alla Salute.

Il tavolo, convocato soprattutto su richiesta di AIC SICILIA, aveva lo scopo di definire le nuove linee guida per la formazione OSA in Sicilia per la quale AIC ha assunto in questi anni un ruolo determinante.

Tra i partecipanti all’incontro, coordinato dalla Dirigente Responsabile del Servizio Regionale sulla Sicurezza Alimentare, la dott.ssa Daniela Nifosì, e dalla Dirigente Responsabile del dipartimento Igiene degli Alimenti di origine non animale, la dott.ssa Francesca Mattina e, i Dirigenti Responsabili dei S.I.A.N. (Servizio Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Prevenzione) delle 9 province siciliane e AIC Sicilia con il Presidente Paolo Baronello.

La tappa palermitana rappresenta il frutto di un costante e quotidiano impegno da parte dell’AIC Sicilia, da sempre in prima linea sul tema della celiachia.

Nata del 1979 per iniziativa di un gruppo di genitori che si sono trovati ad affrontare le prime diagnosi in Italia, AIC oggi è presente su tutto il territorio nazionale con le sue 20 Associazioni Locali e 40.000 associati.

La Sicilia ha contribuito notevolmente al miglioramento della qualità della vita del paziente celiaco, offrendo numerosi servizi utili al celiaco e agli operatori del settore dell’alimentazione e dell’accoglienza.

Grazie al duro lavoro delle migliaia di volontari presenti su tutto il territorio soci di AIC, la consapevolezza su cosa sia la celiachia e su come trattarla è notevolmente aumentata. In quarant’anni di attività AIC è riuscita ad ottenere importanti riconoscimenti da parte dello Stato come il diritto fondamentale all’assistenza integrativa, esenzioni e pasti senza glutine nelle mense pubbliche, e a portare a termine progetti sull’educazione alimentare divulgandoli nelle scuole e potenziando la sensibilità pubblica grazie ai media.

Inoltre ogni anno AIC distribuisce su tutto il territorio nazionale il Prontuario AIC degli alimenti, che elenca i prodotti idonei ai celiaci presenti nella grande distribuzione sottoposti a controllo da parte di AIC e/o contrassegnati dal marchio Spiga barrata e Ministero della Salute.