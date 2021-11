A Milena venerdì 3 dicembre nuova tornata di vaccinazione anti Covid.

MILENA. E’ prevista per venerdì 3 dicembre una nuova tornata vaccinale a Milena. Le prenotazioni sono aperte fino al 2 dicembre alle ore 20. Le vaccinazioni riguarderanno prime, seconde e terze dosi over 40.

La vaccinazione è aperta a tutta la popolazione dai 12 anni in su che non ha ricevuto la prima dose e quella che deve ricevere la seconda dose il 3 Dicembre o i giorni precedenti, ed è aperta per il richiamo delle terze dosi per Over 40, la terza dose può essere fatta dopo 5 mesi dal ciclo completo di prima vaccinazione , il link di prenotazione è questo: https://forms.gle/uqHFwe6k4qs7tgR76.