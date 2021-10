Vaccino, a 107 anni si sottopone a terza dose nel Ragusano

RAGUSA (ITALPRESS) – Donna Maria, nata il 12 agosto 1914, 107 anni compiuti e superati, ospite di una casa di riposo di Comiso, oggi si è sottoposta alla terza dose del vaccino Covid-19. La seconda dose le era stata somministrata nel febbraio scorso. Lo rende noto l’Asp di Ragusa, sottolineando in una nota che “l’arzilla centenaria ama condividere i ricordi di gioventù e i momenti significativi della propria vita in maniera lucida e precisa. Ha affrontato la pandemia con serenità. Una bella testimonianza di vita esempio per le nuove generazioni”.

(ITALPRESS).