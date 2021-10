Torrenti da pulire nel Nisseno. Mancuso: “Soddisfatto per il finanziamento regionale”

“Finanziati in settimana tutti i torrenti del nisseno. Si tratta di 2.020.000 di euro, circa il 20% rispetto al totale stanziato dall’Assessorato alle Infrastrutture per tutta la Sicilia circa la pulizia dei torrenti. Sono orgoglioso e soddisfatto del risultato ottenuto in favore del territorio, il quale non vuole promesse, ma fatti concreti”.

Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso.



I Torrenti inclusi sono:

Torrente del salito (450.000,00 euro)

Gela- Torrente Galluzzo (250.000,00 euro)

Resuttano – Fiume Imera (220.000,00 euro)

Mussomeli – Torrente Indovinella (200.000,00 euro)

Bompensiere – Fiume Gallodoro (250.000,00 euro)

Gela – Torrente Valle Torta (250.000,00 euro)

Campofranco – Cantarella (400.000,00 euro)