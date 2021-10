Tamponi Covid. Razza: “Nessuna criticità sul reperimento dei tamponi”

La Sicilia, così come il resto dell’Italia, si appresta a gestire la verifica dei Green Pass per i lavoratori. Per chi non ha ricevuto il vaccino potrà compensare con un tampone.

“Non vedo elementi di criticita’ sul reperimento dei tamponi, forse sull’organizzazione nel mondo del lavoro ma questo problema come Regioni lo avevamo sollevato da tempo”.

Cosi’ l’assessore alla Salute in Sicilia, Ruggero Razza, a margine della firma del rinnovo della convenzione col Rizzoli di Bologna, alla presenza dell’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini e al direttore generale del Rizzoli Anselmo Campagna.