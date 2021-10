Statale 284, Falcone a Cancelleri: “Sorprendente l’attribuzione di meriti al Governo Conte II”

«Purtroppo dobbiamo credere, e ci auguriamo, che oggi il sottosegretario Cancelleri sia andato a fare un giro ad Adrano in veste di uomo di partito, e non da rappresentante del Governo nazionale. Se così non fosse, apparirebbe ancora più sorprendente e strumentale, di quanto già appare, l’attribuzione al Governo Conte II di meriti inesistenti riguardo lo sviluppo della Statale 284. Vorremmo ricordare, infatti, che dei 66 milioni stanziati per l’ammodernamento della Ss 284 nel tratto fra Bronte e Adrano, 54 milioni provengono da un Accordo quadro del 2017 fra Regione e Anas.

I restanti 12 milioni li ha recuperati il governo Musumeci e assegnati a quell’opera nel 2018, per rimediare all’insufficienza di fondi disponibili. Ci dispiace dover smentire il sottosegretario Cancelleri, ma la campagna elettorale è una cosa, l’attività di governo è tutt’altra storia». Così l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, replicando alle dichiarazioni rese dal sottosegretario Giancarlo Cancelleri.