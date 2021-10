Sicilia, violenza donne: pesta la ex davanti figli, arrestato agrigentino

Eseguito a Ribera, dai carabinieri, un fermo di indiziato di delitto a carico di un 38enne accusato di maltrattamenti ai danni della ex moglie. La procura della Repubblica di Sciacca contesta all’operaio con piccoli precedenti penali e problemi di alcol e droga, di avere picchiato selvaggiamente la vittima 32enne, da cui e’ separato da un anno e con cui ha avuto due figli di 8 e 11 anni. Sabato scorso ha forzato il portone d’ingresso della villetta, ha devastato la casa e poi preso a pugni e calci la donna. La donna, atterrita, con il volto tumefatto e il naso sanguinante e’ riuscita a scappare solo grazie all’intervento dei figli accorsi in suo aiuto e portati via.

Mentre i tre raggiungevano i carabinieri, l’uomo ha sfogato la sua rabbia sul veicolo della moglie. Rimasto ferito, si e’ recato al pronto soccorso, ma quando il personale medico non lo ha fatto entrare spiegandogli che e’ chiuso perche’ l’ospedale di Ribera e’ un centro Covid, e’ salito a bordo del veicolo con cui ha sfondato il portone d’accesso e a pugni i vetri di due finestre.

Nel frattempo la moglie, giunta dai carabinieri della Tenenza di Ribera, e’ stata portata con l’ambulanza all’ospedale di Sciacca per le lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. L’uomo, fermato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violazione di domicilio, e’ stato rinchiuso nel carcere di Trapani. Il gip ha convalidato la misura restrittiva, confermando la custodia cautelare in carcere.