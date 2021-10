Sicilia, reddito di cittadinanza: mamma di stalker col sussidio, denunciata a Bagheria

La mamma di uno stalker e di un estorsore con il reddito di cittadinanza. I finanzieri della Compagnia di Bagheria hanno individuato la donna che aveva intascato il sussidio per oltre 11 mila euro. Nella domanda di ammissione aveva omesso di indicare che il figlio era detenuto in quanto dal 2016 destinatario della misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Pertanto i finanzieri hanno proceduto a denunciare il beneficiario del reddito di cittadinanza alla procura di Termini Imerese e contestualmente a comunicare all’Inps il caso per le sanzioni amministrative di revoca del beneficio e per il recupero coattivo delle somme pari a 11.439 euro.