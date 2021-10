Sicilia, meccanico abusivo con il reddito di cittadinanza: revocato

Aveva aperto un’officina meccanica a PALERMO senza nessuna autorizzazione e percepiva il reddito di cittadinanza. Lo hanno scoperto i finanzieri nel corso di un sopralluogo nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. E’ stata trovata un’attivita’ con un ponte sollevatore, compressore, crick mobili, parete con chiavi insomma tutto il necessario per lo svolgimento dell’attivita’ di riparazioni meccaniche.

Il titolare dell’officina non e’ stato in grado di esibire alcuna licenza o autorizzazione o partita Iva. Il meccanico e’ stato segnalato alla Camera di Commercio per la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese esercenti attivita’ di autoriparazione. Per questo scatta una multa da 5.164 euro. a un massimo di 15.493 euro. Il titolare dai controlli percepiva il reddito di cittadinanza dall’Inps. Sussidio che e’ stato revocato.