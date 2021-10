Sicilia, maltempo: il capo della protezione civile Curcio atteso a Catania

Il Capo dipartimento della Protezione Civile nazionale, Fabrizio Curcio è atteso questa mattina in Prefettura a Catania per fare il punto sulla situazione in città e nella provincia etnea dopo la violenta ondata di maltempo che ha provocato danni igenti e, finora, dovuto morti accertati.

Questa mattina su Catania non piove, ma è sempre allerta arancione. Se il tempo lo sarà oggi saranno riprese le ricerche della donna dispersa a Scordia dopo essere stata stata travolta da un fiume di fango mentre si trovava con il marito. Il corpo privo di vita del consorte è stato già ritrovato, di lei, trascurato, è stato trovato solo un indumento.