Sicilia, lancia borsa con armi dai tetti: arrestato 35enne

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un siracusano per illegale di armi clandestine. I militari erano andati nell’abitazione dell’uomo per effettuare una perquisizione alla ricerca di armi, ma nessuno ha aperto la porta nonostante si sentissero rumori dall’interno. Poco dopo, i militari appostati lungo il perimetro dell’abitazione, hanno visto il 35enne salire sul terrazzo e prendere di disfarsi di una borsa lanciandola in una vicina abitazione abbandonata e coperta dalla vegetazione.

Accortosi della presenza dei Carabinieri, l’uomo è tornato in casa e, dopo alcuni minuti, ha aperto la porta. Nell’abitazione i militari hanno rinvenuto, nascosto tra gli abiti, oltre 14 mila euro in contanti. I carabinieri hanno allora esteso le ricerche alle abitazioni vicine e, grazie all’impiego di un drone, hanno individuato la borsa su un terrazzino poco distante dall’abitazione, trovando al suo interno e avvolti in dei calzini, un revolver e una pistola semi automatica , entrambi con la matricola abrasa e con il rispettivo munizionamento.

L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Ragusa . Le armi sono state sequestrate e saranno inviate al Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri Messina per passati.