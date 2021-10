Sicilia, comunali: ex coniugi si sfidano dopo separazione a Lentini

Separati nella vita da un anno e mezzo e con le pratiche della separazione legale gia’ avviate, a Lentini nel Siracusano due ex compagni di vita si sfidano nella carica di primo cittadino. Sono sei in totale i candidati e tra questi l’avv. Stefano Battiato, 48 anni, e l’ormai ex moglie Francesca Reale, 43, docente.

Il primo, sconfitto al ballottaggio cinque anni fa, e’ uno storico esponente di Forza Italia (il suo testimone di nozze fu l’ex coordinatore Angelo Bellucci, marito dell’ex ministro Prestigiacomo). In questa tornata e’ sostenuto anche da Fratelli d’Italia e da due liste civiche. La seconda, al matrimonio, ha avuto come testimone l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. E guarda sempre a destra: tra autonomisti e ufficiosamente rappresentanti della Lega, la Reale e’ sostenuta da tre liste civiche e dalla lista di Diventera’ bellissima.