Sicilia, Canicattì: percepiva reddito di cittadinanza e consegnava droga a domicilio, arrestato

I carabinieri lo hanno sorpreso nel cuore della notte nello storico quartiere di Borgalino, a Canicattì (AGRIGENTO) mentre effettuava le consegne a domicilio di cocaina. Per un 20enne incensurato sono così scattate le manette. Il giovane è stato fermato per un controllo da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile intorno alle 3.30 mentre sfrecciava a bordo di un potente scooter nei pressi di via Ildebrando. Con sé aveva 30 dosi di cocaina pronte per essere consegnate, un sasso della stessa sostanza del peso di 10 grammi, un coltello a serramanico con 18 centimetri di lama e di 550 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione è stata così estesa alla sua abitazione, dove i carabinieri hanno trovato e sequestrato 10 grammi di marijuana, altra cocaina e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi di droga. Sotto la casa del 20enne i militari hanno trovato un cliente a cui il giovane aveva dato appuntamento per la consegna della droga acquistata via telefono. Lo spacciatore-delivery è stato posto ai domiciliari su disposizione della Procura di AGRIGENTO.

I carabinieri hanno sequestrato la droga e lo scooter, risultato privo di assicurazione utilizzato per fare le consegne delle dosi, e hanno avviato la procedura per la revoca del reddito di cittadinanza percepito dall’arrestato.