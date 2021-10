Sicilia, cadavere di un uomo con ferite arma da taglio scoperto a Catania

Il cadavere di un uomo di 42 anni con diverse ferite da taglio e’ stato scoperto dai carabinieri all’interno di un garage di via Fiume nel centro di Catania. I militari dell’Arma coordinati dalla Procura hanno avviato un’indagine.

L’uomo assassinato e’ Giuseppe Dell’Arte, 42 anni gia’ compiuti, geometra incensurato. Il delitto scoperto dai carabinieri della compagnia di piazza Dante, avvertiti da una telefonata anonima, e’ avvenuto intorno alle 2 di ieri mattina, ma sul fatto la Procura ha imposto il massimo riserbo.

Secondo una prima ricostruzione l’omicidio potrebbe essere avvenuto al culmine di una lite nel garage che la vittima aveva in affitto. Al momento viene esclusa una possibile rapina, visto che sul posto sarebbero stati trovati l’auto dell’uomo e oggetti personali del 42enne, e il suo telefono cellulare. I carabinieri della compagnia Piazza Dante e del comando provinciale di Catania, coordinati dalla Procura distrettuale, hanno sentito e continuano ad interrogare familiari, amici e conoscenti della vittima per ricostruirne la personalita’ e le sue ultime frequentazioni alla ricerca di elementi utili per risalire all’autore e scoprire il movente dell’omicidio