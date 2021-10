Rassegna stampa. Processo Montante, il teste Venturi non si presenta e il Tribunale dispone accertamenti

Breve udienza ieri nell’aula bunker di Caltanissetta del processo “Cuva +16” che vede imputati i presunti gregari dell’ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante. Era in programma l’esame di uno dei principali testi citati dalla Procura, l’ex assessore regionale alle Attività Produttive Marco Venturi (a suo tempo sodale di Montante e poi tra i suoi principali accusatori), il quale però ha fatto pervenire al Tribunale presieduto da Francesco D’Arrigo la comunicazione di essere impossibilitato a presentarsi, per “precedenti impegni di lavoro a Roma”.

Nella “giustificazione” presentata, l’imprenditore nisseno – precisando di trovarsi a Roma dal 19 al 21 ottobre per incontrare alcuni dirigenti di importanti aziende – ha allegato le copie dei biglietti aerei del viaggio nella capitale. Il presidente del Tribunale ha preso atto dell’assenza del teste ma ha chiesto al pubblico ministero d’udienza, Massimo Trifirò, di produrre nella prossima udienza la copia dell’atto di citazione inviato a Venturi con la convocazione per ieri, per verificare se in effetti il viaggio di lavoro a Roma è stato organizzato successivamente alla comunicazione ricevuta dalla Procura nissena.

In seguito a tale accertamento – ha precisato il giudice – si stabilirà se comminare una eventuale ammenda al teste per l’assenza di ieri. Il dibattimento è proseguito con la richiesta dell’avv. Giuseppe Dacquì, difensore degli imputati Letterio Romeo ed Ettore Orfanello, di produrre agli atti copia di una sentenza del Tar del 2013 relativa a una controversia legale dell’ex presidente dell’Irsap Alfonso Cicero, su una vicenda da lui riferita nel corso delle precedenti udienze. Anche l’avv. Annalisa Petitto, che assiste Cicero (il quale in questo processo è parte civile) si è riservata di produrre dei documenti relativi a fatti emersi durante il contro esame del suo assistito. Poi il Tribunale ha sospeso l’udienza per una ventina di minuti in attesa di stabilire la data della nuova citazione di Marco Venturi, nella non facile ricerca della disponibilità dell’aula bunker in base al calendario di altri processi già fissati.

La struttura adiacente il carcere nisseno è infatti sede di numerosi dibattimenti che a causa dell’emergenza Covid, quando ci sono numerosi imputati o parti civili, non si possono svolgere nelle normali aule del palazzo di giustizia. E’ emerso che nei restanti giorni del mese di ottobre e anche a novembre non ci sono giorni in cui l’ampio bunker è libero, ad eccezione di sabato 20 novembre. Pertanto il processo è stato rinviato per tale data, alle ore 9,30, per l’inizio dell’esame di Venturi. In Corte d’Appello è invece fissato per sabato 30 ottobre il processo di secondo grado sul “sistema Montante”, in cui lo stesso ex presidente degli industriali siciliani figura tra i cinque imputati.

La precedente udienza era stata rinviata per l’assenza di Antonello Montante, ricoverato in una struttura sanitaria. La Corte ha ora chiesto all’Ospedale Mauriziano di Torino, dove Montante è in cura, di fornire una relazione sulla patologia dell’imputato, da fare pervenire ai giudici di Caltanissetta 5 giorni prima della data fissata per il proseguimento del processo