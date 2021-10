Esordio in serie A2 nel calcio a 5 per l’arbitro nisseno Andrea Salvatore Calì. Appartenente alla sezione Aia-Figc di Caltanissetta, dirigerà la sua prima partita in serie A2 domani pomeriggio in Veneto, a Villorba (Treviso) per Futsal Villorba-Buldog t.n.t. Lucrezia, in una difficilissima partita tra due squadre ancora a 0 punti dopo le prime due giornate. Nella storia della sezione arbitri di Caltanissetta, lunga 74 anni, Andrea Salvatore Calì è il primo arbitro ad avere arbitrato e raggiunto le categorie nazionali sia come arbitro di calcio a 11 che calcio a 5.

In passato in serie A di calcio a 5 era arrivato soltanto Calogero Ottaviano. Calì ha il doppio record di essere arrivato nelle categorie nazionali sia nel calcio che nel futsal, pur ancora giovanissimo. Calì, classe 1989, ha compiuto 32 anni da poco, ha iniziato ad arbitrare nel 2006 mettendosi subito in evidenza e scalando le categorie, arrivando ad arbitrare nella Can/D nel biennio 2012/14. Motivi di lavoro lo hanno costretto a rinunciare ad andare avanti, decidendo così di rientrare nella sezione di Caltanissetta, tornando ad arbitrare gare provinciali. Chiusa l’esperienza nazionale, Calì ha iniziato ad arbitrare gare nel calcio a 5, nell’estate del 2020 la promozione in serie B e ora, a 4 anni di distanza, la prima designazione in serie A2.

Un arbitro preparato ed esperto nonostante la giovane età, avendo già diretto più di 400 partite in carriera. Un record, quello stabilito da Calì, primo e fin qui unico arbitro nazionale nelle due discipline. Andrea Calì da 5 anni dirige il corso per nuovi arbitri ed è membro del consiglio direttivo negli ultimi mandati, due con Domenico Amico e prima con Lillo Schifano. Emozionato e felice il presidente della sezione Aia di Caltanissetta Domenico Amico. “Una grande soddisfazione la prima direzione in serie A2 di Andrea Calì – afferma Domenico Amico – per una promozione importante e meritata. Sabato scorso Andrea ha diretto il derby di serie B Siac Messina-Pgs Luce, una direzione impeccabile, davanti al designatore. Calì è l’unico arbitro ad avere diretto in categorie nazionali sia nel calcio che nel futsal, riportando Caltanissetta in serie A2, dove prima era stato soltanto Calogero Ottaviano. Per una piccola sezione come la nostra questo è motivo di orgoglio e di soddisfazione. Mi auguro che per Andrea sia soltanto un passaggio verso la serie A1 e perché no, diventare un internazionale in futuro. Sabato per la sezione di Caltanissetta è un gran giorno”.